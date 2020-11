Luis Diego cumplió un gran sueño este año al ingresar a la UNA

Redacción- Luis Diego Umaña, de 32 años, casado y con dos hijos, decidió iniciar una carrera universitaria este 2020 y así alcanzar su sueño de convertirse en un profesional.

Umaña salió del colegio en San Carlos en el 2006; desde ahí se dedicó a trabajar y dejó de lado sus estudios, pero este 2020 decidió cambiar su futuro.

Actualmente Umaña trabaja en una piñera en Guatuso ( y desde hace 3 años), mientras estudia la carrera de Gestión Empresarial del Turismo Sostenible en la sede regional de la Universidad Nacional (UNA) de esa zona.

«Para mi es un honor, cuando recibí la noticia pues estaba muy contento. Desde que empecé siempre he estado agradecido con todos mis profesores y mucha gente que me ha apoyado.

Acá en la zona era demasiado imposible que llegara la universidad y la verdad uno se siente bendecido», expresó Umaña.

Este estudiante cuenta cómo a veces ha tenido que estudiar mientras trabaja, pues labora como operador de chapulines en la piñera.

Contó este lunes en conferencia de prensa, en la que la UNA reconoció a los estudiantes más destacados, que incluso se lleva sus apuntes «al chapulín» para estudiar.

«Después de tantos años empezar a estudiar ha sido difícil, tal vez porque uno no estaba acostumbrado a la nueva tecnología con esto de la pandemia.

También ser padre y tener trabajo, es un poco complicadillo, hay que sacar tiempo de donde no hay, si estoy trabajando y tengo que estudiar, me llevo los apuntes y estoy estudiando en el chapulín, por dicha mis jefes me apoyan», contó.

En conversación con AM Prensa, Umaña contó que ha tenido el apoyo de su familia, amigos y hasta compañeros de trabajo.

Incluso, se llena de orgullo y felicidad al contar que su experiencia ha servido de inspiración para personas cercanas que han decidido volver a las aulas.

«De hecho creo que mi historia les ha servido a otros, porque algunos amigos han vuelto al colegio», contó.

Este martes 24 de noviembre, la UNA le entregará su certificado de estudiante destacado a él y otros alumnos que también han alcanzado un sobresaliente desempeño académico.