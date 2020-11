El Monstruo lleva tres goleadas consecutivas que han levantado el ánimo de sus aficionados

Redacción- Wálter Centeno le promete a los aficionados del Saprissa que el equipo hará las cosas diferentes para tratar de ser nuevamente campeones nacionales.

El estratega del cuadro tibaseño mantiene la cabeza fría en medio de la seguidilla de buenos resultados que ha tenido.

Lo que ha levantado el ánimo de los seguidores del Monstruo, que ven una mejoría en el funcionamiento del equipo.

Precisamente luego de la derrota sufrida en casa en el pasado Clásico Nacional, pero al parecer Paté tomó ve esa caída como algo positivo.

“Para que se vea bien un equipo hay que equivocarse, tal vez a nadie le gusta, pero hay partidos en los cuales hay que perder, cuando uno anda en busca de algo grande uno tiene que pasar una tempestad y seguir creyendo en lo que estás haciendo”, comentó el estratega.

No obstante, Centeno guarda calma y cree que su equipo aún tiene que mejorar si quiere aspirar al título nacional.

Por lo que espera que sus jugadores se mantengan enfocados y con ambición para poder seguir sumando de tres puntos.

“Con 23 puntos al día de hoy no me puedo sentir satisfecho, más bien quiero más, ya los tres marcadores de muchos goles se me tienen que pasar, es más ya se me pasaron a mí , porque estoy pensando en el miércoles, el miércoles tenemos una final, nosotros nos jugamos en este mes dos torneos”.

“Conscientes de que tenemos que llegar bien al 1° de diciembre, porque tenemos compromisos con nuestra institución, con nuestras propuestas que queremos, queremos ser campeones, pero como les dije, tenemos que hacer cosas diferentes y cosas positivas, como por ejemplo, no recibir goles, hacer goles, porque estamos en ese departamento mal y la única manera en la que yo pueda decir después que podemos aspirar a ser campeones es por medio de una evolución de juego, es seguir creciendo a nivel de goles, soy consciente de eso, así que en este mes nos jugamos cosas importantes para Saprissa”, agregó.

El Monstruo ahora deberá medirse contra el Santos de Guápiles en un encuentro pactado para este próximo miércoles al ser 7:00 pm.

Mientras que el martes 1° de diciembre tendrán una difícil visita a territorio hondureño para hacer frente al duelo contra el Marathón correspondiente a los cuartos de final de la Liga Concacaf.