Arias promete ir hasta las últimas instancias tras lo sucedido

Redacción – El presidente del Santos, Rafael Arias, dice que un 50% de la afición es seguidora al Saprissa y aplaude que Mariano Torres este habilitado.

Arias no se guardó nada y en un vídeo publicado en las redes sociales del club caribeño expresó su molestia por la falta de castigo hacia el volante argentino morado.

Su descontento es tan grande, que asegura que el informe arbitral está mal redactado, por lo que no es problema de los santistas de ese tipo de incongruencias.

El enojo del jerarca se da porque el Tribunal Disciplinario castigó a Douglas López, jugador guapileño y no al argentino, quién para él pegó una patada con fuerza desmedida.

El Tribunal castigó a López con dos partidos de sanción y ₡100 mil. Mientras, que Mariano Torres no fue sancionado, algo que ha desatado la indignación santista.

Ante ello, Arias afirma que la mitad del país aplaude que Torres no hubiese recibido un castigo, ya que son fanáticos al Monstruo, pero la otra mitad del país merece respeto.

Rafael Arias le tiró con todo al Tribunal Disciplinario y asegura que Douglas López no fingió la falta, debido que Mariano le pegó una patada desmedida al caribeño.

«Es claro en el vídeo que el balón está en disputa, señores que no es problema de Santos que haya una incongruencia de ese tipo. No es problema de Santos que el informe arbitral no este bien redactado, lo que si es claro que la entrada desmedida y la patada desmedida impactó al jugador Douglas López del Santos.

Al Santos no le interesa si castigan o no a Mariano Torres, no es mi problema. Pero que Mariano le levanten el castigo porque hay una incongruencia en el informe arbitral es un problema del Comité Disciplinario, que debe explicar porque levanta el castigo.

Es un problema de ellos y si tienen que darle una respuesta a la afición tico. El 50% de la afición tica es saprissista y está a favor de la decisión del Comité Disciplinario. Pero el otro 50% que no es saprissista o un poco más, está de acuerdo en el castigo.

Pero no nos vamos a enfrascar nosotros en esa decisión, pero lo que no se vale es que le levanten el castigo a Mariano Torres por un incongruencia entre fallo arbitral e interpretación parándose en las espaldas de Douglas López, quién no fingió y no mintió», dijo Rafael Arias, presidente guapileño.

Mariano Torres será de la partida con el Saprissa este domingo 22 de noviembre, cuando los morados visiten al Herediano en el Estadio Nacional a las 11:00 am.