López asegura que cuenta con un plantel muy equilibrado

Redacción – El técnico del Alajuelense FF, Wílmer López, cuenta diferencias del fútbol femenino con respecto al masculino, el cual vio brillar al ídolo del liguismo.

Pato asumió el reto de liderar el conjunto femenino de La Liga, el cual fallo en su intento de revalidar el título tras hacer una cuadrangular con un desdibujado nivel.

Pese que ya quedaron eliminadas del torneo, las manudas se despidieron con una contundente victoria de 4-0 ante Sporting FC y así remediar un poco el fracaso.

Tras ese resultado, el timonel rojinegro se mostró contento con las ganas de sus jugadoras, las cuales lideró por un período de ocho partidos en el certamen femenino.

Luego de estar vinculado al fútbol masculino, López aceptó comandar la escuadra de mujeres de La Liga tras una petición que le hizo Fernando Ocampo, presidente erizo.

El ídolo del León dio a conocer las diferencias cuando se comandan mujeres en lugar de hombres. El Pato aprovechó la conferencia de prensa para revelarlas.

«Hay mucha diferencia en el sentido que la mujer escucha más cuando las llama la atención o las corrige en algún tipo de movimiento en la cancha, ellas ponen más atención y buscar hacer lo que uno pide, no quiero decir que con los hombres no, pero el hombre a veces cree, siente y piensa que lo sabe todo, que no hay que corregirlo.

Tal vez lo que le está pidiendo el entrenador, ellos lo saben pero no ponen la intención de mejorar en ese aspecto y la mujer sí, pone mucha atención y en la parte personal conmigo han sido muy atentas y respetuosas. Esas cosas lo dejan a uno muy satisfecho.

La mujer es un poco más tímida, no es de buscar el entrenador para hablar o pedir algún consejo. Pero uno es el que debe estar atento a eso, encima diciéndoles lo que tienen que mejorar, pero por ahí se ha hecho un trabajo bonito y en este equipo tenía 7 jugadores menores de 18 años y tengo un grupo equilibrado», afirmó López.

Las rojinegras se mantendrán entrenando al mando de Wílmer López y Carlos Castro hasta el 18 de diciembre, con el fin de alistar el torneo que inicia en febrero del 2021.