Vacunas son seguras, pues ya miles de personas han sido inmunizadas

Redacción – El ministro de Salud, Daniel Salas, recuerda a la población que las vacunas Covid-19 que Costa Rica va a adquirir, no representan un riesgo para la salud de los ciudadanos.

«Estas vacunas cumplen con los requerimientos de seguridad establecidos por las agencias reguladoras más estrictas a nivel mundial. Las vacunas no causan esterilidad, no causan autismo, no modifican el ADN para producir otras enfermedades, no tienen un microchip y lo que buscan es devolvernos un estatus de mayor tranquilidad», indicó Salas.

Miles de personas ya han sido vacunadas alrededor del mundo, la mayoría en las fases 2 y 3 de pruebas clínicas. Reino Unido ya suma un grupo importante de personas inmunizadas de forma oficial tras autorizar el inyectable.

El jerarca se refiere específicamente a las vacunas de Pfizer y BioNTech -aprobadas en Canadá, Reino Unido y Bahréin y se estima que pronto en Estados Unidos-, así como las vacunas desarrolladas por AstraZeneca y las del mecanismo COVAX.

Son 6 millones de dosis para inmunizar a 3 millones de personas, pues son dos dosis por cada paciente.

Además, el viceministro de Salud, Pedro González, informó que se ha trabajado con Tributación y con Aduanas para que no haya atraso alguno y poder empezar con la inmunización apenas lleguen estos fármacos.

«Costa Rica está adquiriendo vacunas de alta calidad en términos de seguridad y eficacia, previamente aprobados por agencias regulatorias estrictas del más alto nivel de rigurosidad a nivel mundial», apuntó González.

Las primeras en llegar son las de Pfizer en el primer trimestre del 2021. Las de AstraZeneca llegarán progresivamente.