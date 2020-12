Bukele ofreció 100 camas UCI a pacientes de Costa Rica

Costa Rica aumentó sus camas UCI de 20 a 300 de marzo a la fecha

Redacción – Tras enterarse de que Costa Rica tenía pocas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) disponibles, el presidente de El Salvador ofreció 100 camas para pacientes costarricenses. Ahora, el ministro de Salud, Daniel Salas, le respondió desde un criterio médico.

«100 camas no es la cama per se, es el personal capacitado y profesional que pueda hacerle frente y pueda solventar el cuidado de los pacientes críticos (…) No es solo que tengan una cama con respirador, es el personal capacitado para atender cuidados intensivos», expresó Salas.

El mandatario Nayib Bukele hizo el ofrecimiento el miércoles anterior; sin embargo, las camas para pacientes críticos deben contar con todo el equipo tecnológico y humano para poder funcionar adecuadamente.

Ese ofrecimiento fue hecho de manera informal -por redes sociales-, pero será abordado por las vías diplomáticas desde Costa Rica, según Salas.

Con lo anterior, el ministro no descarta que se llegue a alguna coordinación, pero resalta que es complicado.

Ventiladores, respiradores, médicos intensivistas, aparatos para monitorear las constantes vitales, bombas de perfusión, enfermeros capacitados, entre otros, es lo que requiere una UCI.

En el caso del Covid-19, un paciente puede ingresar a esta sección hospitalaria porque requiere respiración asistida con intubación, así como atención especializada.

Costa Rica aumentó sus camas UCI de 20 a 300 de marzo a la fecha, pero no son exclusivas para pacientes Covid-19, porque puede que una víctima de un accidente de tránsito, o de un infarto, requiera su uso.

Agregó que trasladar vía aérea a 100 pacientes críticos es una logística poco común, pues implica un riesgo y es una coordinación sumamente difícil, por no decir «imposible».