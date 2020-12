Ramírez logró desvincularse del Omonia Nicosia

Redacción – El delantero nacional, David Ramírez, se declara morado de corazón y pone como prioridad su regreso al Saprissa de cara al Clausura 2021.

Ramírez ya está totalmente recuperado de su lesión en el ligamento cruzado de su rodilla derecha. Dicha dolencia lo tiene fuera de las canchas desde febrero del 2020.

Tras un largo proceso, Ramírez de 26 años ya está listo para volver a la competencia y anhela que sea con la camiseta del Monstruo, club de sus amores.

En los últimos meses, el futbolista estuvo en Chipre, ya que era ficha del Omonia Nicosia, pero hace unos días logró desligarse del plantel europeo.

El futbolista nacional reveló que logró quedar libre, gracias a la ayuda que le brindó ASOJUPRO, que le ayudó con un abogado español para que realizara todos los trámites.

Aunque está sin equipo, el ariete dice estar en óptimas condiciones. Inclusive, revela que en suelo chipriota perdió grasa corporal pero ganó masa muscular.

David Ramírez habló con Deportivas Columbia y espera que negociaciones con Saprissa lleguen a buen puerto para regresar al equipo que ama con todo su corazón.

«Yo siempre lo he dicho, mi primera opción para jugar en Costa Rica será el Deportivo Saprissa. Si por »A» o por »B» esto no se da, me gustaría que quede claro que yo lo primero que hice fue buscar a Saprissa.

Ojalá que las cosas se den bien, yo siento y considero que Saprissa es mi casa y por eso haremos todo lo posible. Yo también sé que don Víctor (Cordero) hará todo lo posible para llegar a un buen acuerdo», dijo Ramírez a Columbia.

Llegada de Ramírez al Monstruo se podría concretar en las próximas semanas, ya que el jugador tiene el visto bueno para poder arribar al plantel para el certamen venidero.