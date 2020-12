El panameño firmó por un año con los Toros

Redacción – El defensor panameño, Adolfo Machado, es nuevo jugador de los Toros del Norte, que firman al zaguero de 35 años por un período de 1 año.

Machado llega procedente de Alajuelense, donde no pudo llegar a un acuerdo para su renovación, por lo que terminó quedando en libertad.

Ese estatus del canalero facilitó su arribo al conjunto norteño, donde esperan que destaque al mando de Jeaustin Campos, quién dio el visto bueno para la llegada de Adolfo.

Su ligamen es por todo el 2021, por lo que eso le dará la estabilidad suficiente para entregarse al máximo y así poder ayudar a San Carlos a llegar a la cúspide.

Adolfo Machado no ocultó su felicidad y en conferencia de prensa dejó saber su agradecimiento con San Carlos por abrirle las puertas.

«Me siento muy contento de haber podido llegar a San Carlos, es una gran institución y en donde tengo muchos conocidos. Trabajaremos al máximo para poder lograr el objetivo, me siento muy contento que San Carlos me haya abierto las puertas y así poder darle alegrías a los aficionados a San Carlos», dijo Machado.

El veterano zaguero le pide a Dios mucha sabiduría, con el fin de aportar su granito de arena para que San Carlos pueda ser campeón nuevamente.

Su experiencia y liderazgo serán claves en los Toros del Norte. Sumado a su buena relación de Álvaro Saborío y Jeaustin Campos, fueron clave para su fichaje.