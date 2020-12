Centeno confía en la calidad de su equipo

Redacción – El técnico del Saprissa, Wálter Centeno, deja claro que no traicionará su filosofía de juego y confía en su propuesta ofensiva para remontarle al Team.

Centeno afirma que en el camerino morado están comprometidos con la institución y con su afición, con el fin de levantarse como el Ave Fénix en la semifinal ante Herediano.

Los morados están abajo 3-0 en la serie ante los florenses, pese a ese resultado adverso, Paté afirma que no cambiará su estilo e irá con todo en busca a la final.

Aunque muchos pensarían que Centeno haría cambios en su estilo, el estratega confía en la calidad de su plantel y su filosofía para poder salir avante.

En el Monstruo ya tiene cuatro torneo jugando con el sistema de juego implantado por el ídolo del saprissismo, que ha sido duramente cuestionado en las redes sociales.

Wálter Centeno habló en conferencia de prensa y señala que no van a cambiar en nada, ya que en el grupo están enfocados en poder remontar y eliminar al club florense.

«No se puede traicionar algo que se ha trabajado durante cuatro torneos, nosotros tenemos que ser fiel a nuestro estilo, que por lapsos pueden haber otras circunstancias que estamos valorando, pero las vamos analizar, de acuerdo a lo que dicta la idea, pero eso no se traiciona. Creo que Saprissa tiene una propuesta ofensiva.

Yo creo que el domingo no va ser la excepción, que no seamos ofensivos. Por eso digo que no vamos a cambiar nada. Estamos muy tranquilos y enfocados en lo que tenemos que hacer. No hay mañana para nosotros, somos responsables de lo que pasó el miércoles y comprometidos con nuestra institución y la afición», afirmó Paté en conferencia.

Los comandos por Centeno Corea buscarán eliminar al Herediano y por ello, lo darán todo a partir de las 4:00 pm del próximo domingo 13 de diciembre en La Cueva.