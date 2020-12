Redacción- Según una encuesta realizada, la mayoría de los costarricenses estarían dispuestos a aplicarse la vacuna contra la Covid-19 si tuvieran la posibilidad de hacerlo de manera gratuita.

Es importante mencionar que el estudio de opinión se realizó de forma telefónica, del 30 de noviembre al 4 de diciembre, y en el participaron 800 personas.

Ante la pregunta, si tuviera la posibilidad de ponerse la vacuna del COVID-19 de forma gratuita, ¿lo haría?, un 68,1% respondió que sí, mientras que un 21,5% dijo que no y un 10,4% no sabía o no respondió.

Según datos de la encuesta CAC Porter Novelli, cuando se le consultó a los que respondieron no las razones por las cuales no se vacunarían, un 54,7% indicó que por desconfianza o riesgo, un 10,5% señaló que hacen falta más pruebas, un 9,3% no lo considera necesario y un 4,1% dijo que hace falta información.

Adicionalmente, un 12,8% tenía otras razones como embarazo o no creer en la pandemia y un 8,7% se abstuvo de responder. En cuanto a la posibilidad de que las escuelas regresen a las clases presenciales, las opiniones de los encuestados se encuentran más divididas.

Un 34,9% indicó que enviaría a sus hijos a clases, mientras que un 21,5% señaló que preferiría dejarlos en casa con clases virtuales, un 26,5% sugeriría a la institución poner en práctica una modalidad híbrida y un 17,1% no sabe o no responde.

“Es importante conocer que la mayoría de la población estaría dispuesta a vacunarse contra el COVID-19 si tuvieran la posibilidad de hacerlo de manera gratuita, mientras que poco a poco hay más padres de familia dispuestos a enviar a sus hijos a clases presenciales o bajo una modalidad híbrida”, comentó Rodrigo Castro, encargados del estudio.