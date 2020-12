A inicios del año, el MEP indicó que cifra era cercana a 90 mil estudiantes

Redacción- Cerca de 50 mil estudiantes del sistema educativo público no han podido ser ubicados por el Ministerio de Educación Pública (MEP) durante este 2020 en medio de la pandemia por la Covid-19, según estimaciones que ha hecho la misma entidad.

Esos alumnos están en grave riesgo de quedar a merced del narcotráfico, así lo señaló con vehemencia la coordinadora del Estado de la Educación, Isabel Román.

«Ya el Estado de la Educación había dicho en otros estudios, que habían unos 50 mil estudiantes fuera de cualquier modalidad del sistema y el MEP habla de estos otros 50 mil alumnos que no han logrado identificar y que aún no sabemos si están totalmente afuera, pero va a haber un número de estudiantes que van a estar excluidos y hay que ir a buscarlos porque quedarían a merced del narcotráfico, eso es una realidad y el Estado no se puede jugar ese chance», indicó Román a AM Prensa.

Según la investigadora, este es un aspecto de gran relevancia, pues la situación podría salirse de las manos con resultados devastadores para la educación costarricense, más allá de que esa cantidad de alumnos no regrese a las aulas en el 2021.

El MEP estima que le ha perdido el rastro a más de 50 mil estudiantes, esta fue la cifra que la entidad brindó a AM Prensa hace unos meses, antes de iniciar el II semestre lectivo 2020.

Según confirmó el MEP a AM Prensa, antes de terminar el I periodo lectivo, la entidad estimaba cerca de 90 mil estudiantes que no tuvieron contacto con sus docentes y señaló que en setiembre, esa cifra bajó a 68 mil aproximadamente.

Patria Méndez, jefe de la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo (UPRE) del MEP, dijo a este medio en aquel momento, que la idea para el II semestre lectivo era evitar que más estudiantes se perdieran la oportunidad de continuar con sus estudios.

«Tenemos en estos momentos 68 mil personas, ha bajado a casi 30 mil. Tenemos 3 mil centros educativos que tienen estudiantes que no han podido identificar, eso puede ser uno o hasta 100 en otros», dijo Méndez a AM Prensa.

AM Prensa consultó al MEP recientemente sobre la cifra más actualizada de estudiantes que no han sido ubicados, pero se indicó que estarán dando el dato en próximas semanas.