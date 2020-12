Será el segundo paso del «Cachetón» en el cuadro erizo

Redacción- El fichaje bomba de La Liga, Johan Venegas, considera que la afición manuda es la mejor pese a que en el pasado lo trataron de «muerto de hambre».

Tras estampar su firma con los manudos, el atacante consideró a los seguidores del León como la mejor afición.

Aunque hace pocos meses le gritaban varios insultos por ser uno de los jugadores más determinante que tenía el Saprissa en su momento.

No obstante, el centro delantero parece no guardar ningún tipo de rencor y hasta le pidió disculpar a los amantes del León.

Puesto que en pasado Venegas se inclinó por una oferta que le presentó el Monstruo y se puso la camisa morada.

«Viví mucho con vos aquí en La Catedral, sacrificio, lucha, triunfos y títulos, definitivamente viví el apoyo de la mejor afición vistiendo estos colores, pero también sé que decepcioné a muchos cuando me fui».

«Si hay algo que te puedo decir es que cualquiera que haya vestido esta camiseta no puede olvidar lo que representa, el que ha pisado esta cancha no puede olvidar lo que se siente, te aseguro que ninguno olvida ser un León, puedo decir que aquí fui feliz, que en su momento también hice feliz a muchos, hoy la vida y el fútbol me traen de vuelta a vos y estoy agradecido porque esta vuelve a ser mi casa y el sentimiento vive todavía», apuntó el también seleccionado nacional.

«El Cachetón» ahora deberá ganarse el cariño y apoyo de los manudos a punta de goles y entrega en el terreno de juego.

Para así tener el respaldo y contribuir hacia la causa de los rojinegros de obtener el bicampeonato nacional.