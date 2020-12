Navas no fue elegido como el mejor guardameta del año

Redacción- (Vídeo) Llueven las críticas para Lionel Messi por votar por Keylor Navas y no por su compañero de equipo Marc-Andre Ter Stegen para optar por el premio The Best.

Tras conocerse los nombres por lo que votaron los futbolistas alrededor del mundo la polémica no ha cesado en torno a las elecciones de Lionel Messi.

Pues pese a que su compañero de escuadra estaba nominado entre los mejores porteros este no le dio el voto y se decidió por el costarricense Keylor Navas.

Dicha decisión ha creado un sinfín de comentarios por parte de la prensa española, quienes consideran que el astro argentino le está haciendo guiños al PSG.

Aunque el tico tiene un gran nivel futbolistico debajo de los tres palos del marco parisino, Navas no fue elegido como el mejor portero del año.

Por lo que la decisión de Messi de otorgarle su voto de cinco puntos a Navas, solo ha servido para que sea blanco de críticas y se reafirme su inconformidad con el club azulgrana.

«Está haciendo algo muy descarado y que le va a crear problemas. Cómo va a elegir a Keylor y no su portero ¿De qué vas? Lo de Mbappé también. Es muy descartado.

Está haciendo unos cambios tan radicales que de repente resulta que termina criticando a su propio entrenador», comentó Rafa Guerrero,panelista del programa ibérico.

Por consiguiente muchos dan por un hecho que el destino de la estrella del FC Barcelona está al lado de quien fue su compañero de equipo Neymar y del tico Keylor Navas.

Se debe recordar que en el mercado de fichajes de la temporada actual Lionel Messi solicitó su salida del club culé, sin embargo, el presidente de la escuadra le negó su pedido y lo ató al equipo.

Por lo que con las recientes votaciones de Messi para la elección de los mejores jugadores, deja claro que su futuro como deportista está cada vez más cerca de Francia.