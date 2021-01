Redacción- La simpática exMiss Costa Rica Elena Correa compartió en sus redes sociales que durante muchos años dejó de comer por mantenerse delgada.

Elena Correa Usuga es una reina de belleza, modelo, estudiante de medicina y Miss Costa Rica 2017.

«Durante mucho tiempo según mi perspectiva y lo que se suponía “estaba de moda”, el pesar 45kg era lo “normal” y era estar en línea. Hoy en día cuando veo este tipo de fotos de mi misma quedó en shock porque no entiendo cómo se suponía que me sentía bien estando así.

Después de muchos años de literalmente aguantar hambre por la dieta que yo misma me había hecho en la cuál no incluía ningún carbohidrato, decidí romper mi propio estereotipo. Con 45kg y 1.75cm de altura ya se podrán imaginar cómo me veía en persona.

La comida es tan importante que por estar así de delgada las depresiones que tenía eran demasiadas, el cansancio era extremo y lo mal que me veía por mi propia culpa ni para que», dijo en Correa en sus redes.

En la publicacion la guapa modelo compartió fotografías donde se ve el radical cambio al subir de peso de una manera positiva.

«Hoy doy gracias infinitas por el hecho de que pude abrir los ojos y porque pude enfocarme en aumentar mi peso de manera saludable mediante una dieta que realmente satisficiera las necesidades de mi cuerpo, la rutina de ejercicios no puede quedar de lado, pero sobre todo la actitud positiva y el enfoque en lo que quería era algo que siempre estuvo y está aquí.

Claramente me siento mejor que nunca y mi cuerpo lo expresa, y aunque muchas personas me han hecho saber que según ellos estoy “pasadita de peso” quiero decirles que amo con todo mi ser a esta nueva Elena, una mujer con energía, feliz, saludable y que claramente disfruta de todo, incluyendo la comida», añadió Elena.

La exMiss Costa Rica invita a las personas a comer saludable y a disfrutar.

«Después de estos cambios drásticos en mi cuerpo y en mi vida solo les puedo decir que amo comer y amo sentirme bien.

Si ustedes por algún motivo están pasando por lo que pase yo, recuerden que los estereotipos solo existen para una única cosa y es para romperlos. Nunca debemos de atarnos a aquello que la “sociedad” nos quiera imponer.

Cada uno de ustedes y yo somos únicos y diferentes, somos hermosos como nuestros kilitos extra o sin ellos, nuestra contextura no debe de avergonzarnos ni mucho menos hacernos querer cambiar solo para encajar.

La vida es sumamente corta, así que coman, bailen, disfruten pero sobre todo ámense a ustedes mismos», finalizó.

La exMiss Costa Rica Elena Correa contrajo matrimonio con el empresario Rodríguez el año anterior.

La modelo ha manifestado que su ahora esposo, Carlos Rodríguez, es el gran amor de su vida y que la ha llenado de mucha ilusión.

Pese a los 44 años que hay de diferencia entre ambos, Correa no duda en expresar su amor por su ahora esposo.