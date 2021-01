Juicio en su contra inició este martes en el Tribunal Penal de Santa Cruz

Hombre rrecibiría un beneficio carcelario para no ir a la cárcel

Redacción- El hombre que había sido detenido por masturbarse frente a dos jóvenes en Playas del Coco, en Guanacaste, podría librarse de ir a prisión.

Durante una audiencia que se llevó a cabo este martes en el Tribunal Penal de Santa Cruz, del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, el hombre aceptó los cargos en su contra.

Contreras Cascante, apellidos con los que se identificó al sospechoso el día de su detención, se sometería a un procedimiento especial abreviado, por lo que no iría a juicio y a prisión.

La pena que recibirá el hombre aún no ha trascendido, pero por sentencias menores a tres años, por ley, una persona no va a prisión al menos que así lo determine un juez y la pena mínima por un delito de abuso sexual es de seis meses, por lo que no se va a la cárcel.

Según trascendió, el imputado y su abogado habrían recibido bien y con felicidad la noticia de que Contreras no iría a prisión.

Caso

Contreras fue grabado y exhibido cuando se estaba masturbando frente a dos jovenes en Playa del Coco, en Carrillo de Guanacaste.

Tras la denuncia de la mujer, oficiales de policía que estaban cerca del lugar se presentaron detuvieron al hombre.

Como muestra la grabación hecha por la mujer, el hombre estaba con el pantalón un poco abajo y la camisa cubriendo su rostro.

Al momento en el que la mujer, de manera valiente, lo enfrenta, el hombre se empieza a acomodar la ropa para huir.

Pese a eso, la mujer no permitió que escapara hasta que los oficiales se acercaron y lo detuvieron.