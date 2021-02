Brumosos suman tres juegos sin conocer la victoria

Redacción– Hernán Medford no pone excusas y acepta superioridad de Saprissa en el terreno de juego.

El equipo brumosos sufrió una dolorosa derrota en manos del Deportivo Saprissa, que no tuvo piedad para celebrar en cuatro ocasiones frente a la portería de Darryl Parker.

Los brumosos salieron con su mejor plantel para el enfrentamiento, pero ante los morados no pudieron brillar en el terreno de juego y salieron goleados 4-1 de la Cueva del Monstruo.

Con la derrota obtenida en la séptima fecha, los blanquiazules suman tres juegos consecutivos sin conocer la victoria lo cual preocupa al cuerpo técnico del equipo.

El estratega de los brumosos se mostró notablemente molesto por el accionar de sus pupilos, pues considera que entraron desconcentrados al terreno de juego y no vio dentro de la cancha lo que había planificado.

«En el primer tiempo no fuimos ofensivos, fue un muy mal primer tiempo. No hay excusa y menos cuando se pierde 4-1. Quedarse con diez hombres es complicado pero no es excusa.

Esto no es de tragedia, es de ocuparse y aceptar que hay que arreglar cosas y obviamente aceptar que si nos hemos equivocado. Nos ganó bien Saprissa, no hay excusa es parte del fútbol.

Para ser equipo nos ha costado, aquí hay jugadores que regresaron hace dos días y tuvieron que jugar, no hemos podido tener el equipo completo, nos ha pegado duro eso es algo que nos limita en los entrenamientos.

De esta manera el estratega del Club Sport Cartaginés no puso como excusa haber sufrido una expulsión durante la primera mitad del enfrentamiento.

Y acepta que el equipo no encontró la forma de demostrar en la cancha lo que habían practicado y planificado durante la semana.

Los brumosos buscarán volver a sumar de tres el próximo jueves cuando visiten a los Toros del Norte en el duelo por la fecha seis del torneo de Clausura 2021.