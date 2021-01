«No he tenido tiempo ni de llorar», dijo uno de los familiares que no se contagió

Redacción – 16 miembros de una familia mexicana fallecieron luego de contagiarse durante la vela de un tío con Covid-19.

El caso ha sido noticia en el mundo entero por la trágica historia que cuenta José Martín Chávez Enríquez, de 32 años, familiar de los ahora fallecidos.

Chávez conversó con el periódico mexicano Milenio y cuenta la difícil prueba por la que pasa él y su familia.

Cuenta que varios familiares se reunieron para despedir a su tío abuelo en su casa en la ciudad mexicana Cuautitlán Izcalli a finales del 2020, pero varios se contagiaron. Él fue uno de los pocos que no se infectó a raíz de esa reunión.

«No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió antier, a mi papá todavía lo tengo enfermo en casa y mi hermana ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir adelante», expresó el mexicano que ya ha perdido 16 familiares a causa del SARS-CoV-2.

Este hombre lamenta que el Covid-19 «haya acabado con casi toda la familia», incluida su mamá, su abuelo, primos y tres tíos directos.

Agrega que su papá continúa vivo, pero también se contagió de Covid-19 y permanece en cama. Por otro lado, su hermana afortunadamente ya se recuperó.

«Mi mamá de 62 años estuvo en cama, pero se puso grave y la tuve que llevar al Hospital Vicente Villada y no logró sobrevivir. La incineré y tengo sus restos en mi casa porque ni tiempo de ir al panteón», agregó.

Por último, afirmó que accedió a dar la entrevista con el diario mexicano para que su historia llegue a más personas y «se cuiden» para prevenir que les suceda lo que él vive en este momento.