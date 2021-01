Redacción. Tras finalizar la reunión con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) el jefe de la bancada Socialcristiana, Rodolfo Peña, aseguró que el Gobierno de la República no ha sido claro con la propuesta planteada y que ha optado por una agenda cortoplacista para salir del paso, sin resolver los problemas estructurales que el país requiere.

“El FMI tienen un equipo técnico de muy alto nivel pero el Gobierno opta por plantearle una agenda light para salir del paso. Costa Rica requiere de una cirugía profunda y el FMI nos da el respaldo técnico para que el Gobierno la proponga. Ahora le toca al Poder Ejecutivo tener una posición responsable y seria con el país”, señaló Peña Flores.

El legislador afirmó que los personeros del FMI fueron claros en que el país necesita una reforma profunda integral que resuelva problemas estructurales, no como la que plantea el Gobierno para salir del paso.

“Lo que hoy nos plantea el Gobierno es contrario a lo que nos dice el FMI. No podemos limitarnos a una agenda cortoplacista como la que ha querido introducir el Poder Ejecutivo dejando todas las medidas que se han postergado durante años y que tiene que ver con la eficiencia de la función pública. Se debe plantear una agenda país y trabajar en reformas

estructurales, revisión de instituciones, duplicidad de funciones en el Estado, cambios en la estructura productiva, y un orden a largo plazo del crecimiento del gasto en la función pública”, señaló el jefe de bancada.

Desde la Fracción Unidad, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar una agenda a largo plazo que reacomode las finanzas, reestructure el Estado y reactive la economía. No con más impuestos que golpeen el bolsillo de los costarricenses.

“Esperamos que el Gobierno replantee su ruta y vea más allá. Desde la fracción estamos en total anuencia de colaborar para que país salga adelante, siempre y cuando el Poder Ejecutivo tengan un compromiso a largo plazo… no para terminar su periodo y salir del paso”, finalizó el jefe Socialcristiano.