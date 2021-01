Se enfocará en apoyar el sector agropecuario, además de abordar temas de salud y nutrición

Periodista con gran trayectoria será la encargada de llevar buenas noticias

Redacción-Los oyentes de Teletica Radio iniciarán su día “cosechando” junto a la reconocida periodista Karen Dondi, a partir de este próximo lunes 4 de enero.

El programa, enfocado en apoyar al sector agropecuario, además de “cosechar” buenas noticias y estilos de vida, se realizará de lunes a viernes de 5 a 5:50 am por los 91.5 FM.

“Esta es una nueva oportunidad, decidí hacer varios cambios en mi vida y uno de esos cambios es hacer esto, explorar algo nuevo, algo diferente en donde me han dado la oportunidad de ampliarme a diversos temas que como comunicadora siempre he querido abordar como nutrición, salud física y emocional”, expresó la periodista a AM Prensa.

La idea es que el público pueda iniciar su día de forma positiva, con el fin de llevar bienestar y salud a los oyentes. El programa tendrá un tema de fondo diario, además de una sección de salud.

Teletica Radio se innova para este 2021 con este nuevo programa tras cuatro años de estar en el mercado y ser una de las emisoras de radio de noticias más escuchadas en el país.

Karen Dondi es una periodista con más de 20 años de experiencia en el mercado, enfocada en apoyar al sector agropecuario y dar a conocer la gran labor que agricultoras y agricultores del país realizan para llevar alimento a las mesas de los costarricenses.