Rendimiento y liderazgo le han permitido ganarse el cariño de la afición

Redacción- Daniel Arreola se encuentra fascinado con la pasión que se vive en el Clásico Nacional y lo compara con el duelo entre Chivas y América en México.

El defensor de La Liga se encuentra muy feliz en el balompié costarricense, más por estar en una institución grande e histórica.

Más aún porque esta es su primera experiencia en un cuadro que tiene la obligación constante de conseguir títulos.

Debido a que anteriormente defendió los colores de instituciones como el Atlante, Atlas y Puebla, todos estos del fútbol azteca.

Pero la rivalidad que ha logrado observar y vivir entre rojinegros y morados la compara con lo vivido en la Liga MX entre el Rebaño Sagrado y las Águilas.

“Sencillo el Alajuelense-Saprissa es un Chivas-América allá en México, la expectativa y la pasión de la gente es impresionante, yo la verdad antes de venir para acá no me imaginaba algo así tan apasionado porque la gente te lo transmite en las calles, cualquier día las personas andan con la playera en las calles, en los días de partido me ha tocado vivir algo espectacular que en México me tocó pocas veces”.

“Allá equipos grandes como Chivas, América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres sí lo tienen muy a menudo, pero acá este equipo lo tiene día a día y ahora ya te imaginarás con el Clásico que se jugó la final de la zona de Concacaf contra Saprissa que es el rival odiado”.

“La gente afuera de las calles, caravana de autos del hotel al estadio, en el estadio yate imaginarás, a pesar de esto del Covid la gente afuera del estadio se hizo sentir, la verdad fue algo muy bonito, la gente de acá es muy apasionada, es un país muy pequeño y todo el país vive de fútbol entonces se respira y vive fútbol”, indicó el zaguero en una entrevista concedida para TUDN Radio.

El zaguero de 35 años de edad se ha ganado el cariño y respeto de la afición eriza muy rápido, esto gracias a su buen rendimiento dentro del terreno de juego.

Además del compromiso y liderazgo que ha asumido en la parte baja del cuadro rojinegro, donde hace dupla con el joven Fernán Faerrón.