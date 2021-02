Redacción- La actriz norteamericana nominada al Emmy por Westworld (HBO), Evan Rachel Wood, acusa a Marilyn Manson de abusos sexuales.

La mujer de 33 años ha acusado públicamente al cantante de 52 años de abusos sexuales y violencia doméstica.

La artista ha hecho la acusación a través de una publicación de Instagram y en un comunicado a Vanity Fair.

«El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson», comentaba la actriz en su comunicado oficial.

Luego de años de maltratos la actriz se ha decidido finalmente a revelar públicamente quién fue el presunto abusador.

«Comenzó a acecharme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. Ya no vivo con miedo a represalias, calumnias o chantajes.

Estoy aquí para denunciar a este hombre tan peligroso y hacer un llamamiento a las muchas industrias que le han tolerado antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio», afirma la intérprete de la androide Dolores Abernathy en Westworld.