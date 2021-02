Redacción- Un vehículo fúnebre se estrelló la tarde de este martes contra un árbol en las cercanías de Esterillos Este.

Según dijo Rigoberto Alfaro, de la central de comunicaciones de la Cruz Roja, quien confirmó lo sucedido a Teletica.com, el conductor de la carroza habría perdido el control del vehículo.

Alfaro confirmó que la carroza transportaba un cuerpo al momento del incidente.

AM Prensa llamó a Cruz Roja para obtener mayor información, pero se indicó que no había detalle sobre el percance.

Pese a que sí confirmaron a Teletica, Cruz Roja informó a AM Prensa que lo más probable es que no hubo heridos y por ende, el no registro de este en su base de datos.