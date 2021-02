Tibaseños cayeron ante su más enconado rival tras una remontada

Redacción- Wálter Centeno acepta que en el Saprissa se encuentran dolidos por el resultado de la final de Liga Concacaf contra La Liga.

El estratega de los morados no ocultó el dolor que siente a nivel personal tras caer ante el cuadro manudo por marcador de 3-2.

Resultado que se dio tras una remontada, puesto que los tibaseños fueron los que iniciaron dominando la pizarra.

Aspecto por el que la escuadra morada se siente más golpeada, además de que perdieron el trono como los reyes del área.

No obstante, Paté deja en claro que no hay mucho tiempo para lamentarse, debido a que el próximo domingo tendrán que medir fuerzas nuevamente contra el León.

«Estamos golpeados, dolidos por haber perdido una final, en especial yo, no crea que no estoy dolido, me hubiese gustado ganarla, hicimos todo para ganarla, pero no se pudo, sabiendo que en Saprissa siempre nos han enseñado a ganar, pero en este caso nos toca aceptar la derrota».

«Prepararnos para el próximo partido que es el domingo, retomar el campeonato nacional, ya esto tiene que quedar de experiencia para todos, así que enfocarnos en lo que va a ser el partido del domingo», aseguró el técnico morado.