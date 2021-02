Este cuarto frío tiene la capacidad de almacenar suficientes dosis

Redacción – El cuarto frío que se construye para almacenar las vacunas contra el SARS-CoV-2, estaría listo muy pronto.

El presidente de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), Alexander Solís, indicó que la construcción lleva un avance del 35%.

«Se esperaría que esta obra quede finiquitada en un plazo máximo de un mes», informó el jerarca en conferencia de prensa.

Se trata de un proyecto modalidad llave en mano que incluye diseño, planos, suministro, equipamiento y puesta en marcha de un cuarto frío.

Sus dimensiones son de 3 x 7 x 19 metros y la temperatura interior es ajustable, como mínimo entre +2° C a +8° C, temperatura promedio 5° C, según informó al CNE a AMPrensa.com.

Este espacio complementará a los 14 congeladores que también serán para almacenar las dosis que ingresen próximamente al país.

Actualmente, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) utiliza unos congeladores prestados de la Universidad de Costa Rica.

Además de estas adquisiciones, la CNE adjudicó la compra de jeringas, vacunas, algodones, bolsas y otros insumos necesarios para la campaña de inmunización.