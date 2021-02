Fue vicepresidenta en el gobierno de Abel Pacheco

Entre sus objetivos está luchar contra los femicidios, la inseguridad y generar empleos

Redacción – Muchos costarricenses quieren un cambio real, con gobernantes que traigan un nuevo aire a Costa Rica. Es eso lo que la exdirectora del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y exvicepresidenta de la República, Lineth Saborío Chaverri, aspira si llega a ser la próxima presidenta de Costa Rica.

Quienes la conocen la describen como una mujer dulce, gentil, sonriente… pero también valiente en los momentos duros y que lo ameritan.

Justo por eso ocupó un gran cargo como directora de la policía judicial. Ahí vivió, en primera fila, temas de seguridad que hoy le dan una ventaja si llega a oficializar su precandidatura para ser elegida como la aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Incluso, ella misma afirma que «sabe a lo que va» de llegar a quedar como candidata, pues estuvo en Casa Presidencial del 2002 al 2006 y, en muchas ocasiones, quedó al mando como presidenta ante la ausencia del entonces mandatario, Abel Pacheco.

«Debemos llevar experiencia, conocimiento, trabajar en equipo y necesitamos un involucramiento mayor de toda la población, de jóvenes y mujeres. El reto es lograr una unidad interna y buscar oportunidades para el desarrollo del país», explicó Saborío a AMPrensa.com.

Con sus objetivos claros y una gran convicción para ser la segunda mujer en Costa Rica que ocupe el cargo de presidenta, Saborío anunció esta semana que analiza postularse como precandidata.

La fecha límite es hasta marzo, pero el apoyo de las personas hará que muy pronto tome la decisión final que apunta más a un «sí».

¿Y cómo haría Saborío para conquistar el voto de los costarricenses?

Reconoce que no es tarea fácil, pues hay mucha confianza que recuperar. Por ello, busca ser sincera durante su campaña, pero también demostrar sus conocimientos y capacidades que le permitirán ser una mandataria por y para la población, a quien se debe.

Más que una campaña política, Saborío destaca que busca una mejoría en muchos ámbitos del país, iniciando por sistemas obsoletos y la desatención de los grandes sectores sociales que se están viendo afectados, como los adultos jóvenes, la clase trabajadora y las personas en condición de pobreza.

Eso sí, la exvicepresidenta tiene muy claro que una cosa es decir y otra cosa es accionar. Es por eso que trabajará muy duro con su equipo para poder que, de postularse, fijar metas claras y propuestas de campaña que pueda cumplir o iniciar durante su período de administración.

Cinco de sus puntos a trabajar

La unión del país: Establecer espacios para diálogos constructivos entre el Gobierno de la República y la ciudadanía. Derechos humanos: Abordar educación, temas ambientales y los derechos de los diferentes grupos sociales. Mujeres: Ella, como mujer, reconoce que debe haber un cambio a nivel de estructuras interinstitucionales y en la parte social para derrotar la violencia, el desempleo y la desigualdad. País con oportunidades: de desarrollo, de reactivación económica real, de fuentes de empleo. Seguridad nacional: Saborío ubica líneas de trabajo importantes efectivas para lograr comunidades más seguras, menos homicidios y femicidios, mayor tranquilidad en las calles y menos violencia en el territorio nacional.

Esta es una pincelada de los muchos puntos que Saborío quiere abordar si llega a la silla presidencial. Y si usted es observador, notará que, en cada uno de esos aspectos, ella tiene un grado importante de conocimiento.

Como exdirectora del OIJ y exsubdirectora regional de la policía judicial, como humana y como mujer en la política, exvicepresidenta y exministra de Planificación y Política Económica; Lineth Saborío busca profundizar los temas que gobiernos anteriores no, para lograr una mayor estabilidad socioeconómica a nivel país.

«Los femicidios son un punto que no podemos dejar pasar. Las mujeres no podemos tener ese grado de inseguridad simplemente porque culturas que continúan levantando barreras para su desarrollo, son capaces de destruir vidas. Cuando se destruyen esas vidas, es una violencia que no solamente va en contra de una mujer en particular, sino que también golpea a la sociedad», agregó.

El empleo es un tema que no dejará atrás. Romper paradigmas y lograr más opciones de trabajo para los jóvenes que son el presente y que queden para el futuro, que son los niños ciudadanos de Costa Rica.

«El mal manejo de las finanzas públicas, nos aleja, sin duda alguna, de un Estado que pueda cumplir a cabalidad con las personas que necesariamente se les debe tender la mano y a todos los sectores que requieren de crecimiento», explicó Saborío.

Aunado a lo anterior, reconoce que las brechas tecnológicas son reales y una problemática grave a nivel nacional, por lo que se debe garantizar el acceso a la tecnología para que las diferentes poblaciones puedan asistir a su modalidad de educación, encontrar trabajo, ser autodidactas y así tener mayores oportunidades.

Saborío espera que los costarricenses le den la oportunidad de demostrar su capacidad, conocimientos, carisma y ganas de luchar por el país que se ha visto golpeado por la falta de diálogo y de una persona que tome las riendas.