Redacción – Marco Josué Meneses, el capitán de Guadalupe que pone en practica todo lo aprendido en Liga Deportiva Alajuelense en el equipo capitalino.

El defensor de 28 años vistió los colores del León durante el Apertura 2020, donde se dio el lujo de formar parte del plantel que ganó el título número 30.

En su paso por La Liga disputó un total de 162 minutos en cuatro partidos, donde se dio el lujo de marcar un gol de cabeza ante Limón FC.

Aunque casi no gozó de minutos, la experiencia que tuvo al compartir con jugadores de la talla de Saborío, Machado, Bryan Ruiz, Alex López y Leonel Moreira lo marcó.

Sumado al estar al mando de Andrés Carevic y tener la oportunidad de entrenar en el CAR hicieron que el defensor acumulara mucha experiencia.

Para el oriundo de Turrialba estar en La Liga le dejó muchos conocimientos, por lo que ahora se enfoca en poner en practica todo lo aprendido en Guadalupe.

Con los josefinos, Meneses es uno de los capitanes, gracias a su notable liderazgo y calidad dentro de la cancha lo tienen entre los hombres de confianza de Alex Vargas.

Marco Josué Meneses da gracias a La Liga por todas las experiencia vividas, las cuáles ahora aplica en la escuadra con sede en el estadio Coyella Fonseca.

«Son experiencias, yo traté de cada experiencia que me tocó vivir allá, traté de agarrar algo para mí, lo bueno me lo guardaba y tal vez lo que no me servía tanto, lo desechaba. Pero siempre aprendiendo de grandes jugadores y de grandes personas.

Y bueno me traje muchas cosas de La Liga, mucha madurez, serenidad y son demasiadas cosas que las aprendí ahí y acá venimos a primeros Dios ponerlas en practica y hasta el momento se ha dado de esa forma, estoy muy agradecido con Alajuela.

Entre más gane uno, más va querer. En La Liga no es la excepción, ahorita estamos en Guadalupe y venimos aportar la mayor de las experiencias junto con toda la confianza», afirmó Marco Josué Meneses.

En el presente Clausura 2021, Meneses suma un total de 698 minutos en 8 partidos, donde ha cumplido con grandes actuaciones dentro de la cancha con los josefinos.