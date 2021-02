A menos de cinco días para el regreso, no hay lista definitiva

Redacción- Un aproximado de 750 centros educativos en el país estarían en riesgo de no reabrir este próximo 8 de febrero.

Así lo indicó en conferencia de prensa este martes la viceministra de Educación, Melania Brenes, quien detalló que se hace «un esfuerzo» para resolver la situación sanitaria de estas instituciones.

«Hay 35 centros educativos que a partir de la indagación con los directores en el 2020, estos indicaban no tener servicio de agua», señaló Brenes.

La lista de los centros educativos que no reabrirían por situaciones sanitarias no está finiquitada aún, así lo indicó el MEP a AM Prensa tras la consulta presentada al respecto.

Hay tres escenarios en los que estarían los distintos centros educativos con problema a nivel de salud sanitaria.

Los primeros son aquellos que tienen algún inconveniente sanitario que impide la reapertura y el cumplimiento de protocolos sanitarios.

También, hay un grupo de instituciones educativas con problemas de abastecimiento de agua.

Mientras hay otros con algunas situaciones complejas relativas a desacuerdos con la persona directora nombrada o alguna otra a nivel regional o comunal.