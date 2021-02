22 de febrero se habilitará la matricula para prueba teórica.

4 de cada 10 personas reprobaron el examen

Redacción- El 50% de citas que se habilitaron para el mes de enero, no se realizaron, ya que las personas no se presentaron a su debida cita, por lo que el proceso de acreditación no se llevó con éxito.

Por otro lado, cuatro de cada diez personas que asistieron a la cita, reprobaron la evaluación.

La lista para las pruebas de manejo se encuentra saturada, producto a las reducciones de aforo que se aplican desde hace más de ocho meses, así mismo respetando el distanciamiento en los laboratorios que pide el Ministerio de Salud.

“Los problemas de capacidad en atención que enfrenta este servicio, tienen dos causas principales, un problema de dotación de recurso humano que se agravó con la jubilación de varios funcionarios en los últimos meses y la emergencia por pandemia con las limitaciones de aforo, pues era un servicio que hace un año liberaba citas cada semana y no presentaba listas de espera… ambas situaciones sumadas a la ausencia a las citas y una preparación deficiente por parte del usuario, afectan negativamente una prestación más eficaz del servicio por más esfuerzos que desde la Dirección se realicen” añadió la Encargada del Departamento de Formación y Capacitación, Alejandro Varga

Por lo tanto, si usted matriculó en enero y no asistió a la cita, deberá volver a solicitar un espacio.

Se tiene previsto que para el próximo 22 de febrero, se habiliten los espacios para las pruebas teóricas, esto para los meses de marzo, abril y mayo.

“La aplicación de pruebas teóricas siempre ha sido un servicio de alta demanda, estamos trabajando en mejorar la capacidad de las aulas sin poner en riesgo a los ciudadanos y funcionarios, además el aforo permitido por el Ministerio de Salud va en aumento, por lo que esperamos brindar en cada matrícula una oferta mayor, pero necesitamos que las personas sean responsables tanto en la preparación como en la asistencia, de manera que en un tiempo menor podamos reducir la lista de espera” explicó el funcionario de Educación Vial.

Prueba teórica

La evaluación se compone de 40 preguntas de selección única, facilitadas por el sistema, las cuales serán aleatorias, estas preguntas son extraídas del Manuel del Conductor. Las personas cuentan con 50 minutos para realizar la prueba y se debe obtener un 80 como nota mínima para tomarse como aprobada.

Se le impartirán cursos regulares, los cuales, las personas asisten cuatro días a clases y el quinto realiza la prueba o por suficiencia, es decir, la persona que matriculó la prueba estudia por su cuenta y únicamente se presenta el día y la hora asignada para realizar el examen.

El valor de la prueba es de ¢ 5.000 colones.