Pobladores aseguran que solo en las madrugadas cuentan con el líquido

Desde hace años, denuncian, tampoco tienen agua los fines de semana

Redacción- Vecinos de calle Las Hoyas en San Pablo de Heredia denuncian que desde hace seis días no tienen agua y lo que les ha concertado aún más, es que el AyA asegure desconocer la razón del por qué del faltante.

En conversación con AM Prensa, una vecina que junto con al menos nueve personas cerraron la calle en forma de protesta este jueves, señala que anteriormente han tenido problemas de abastecimiento los fines de semana, pues el líquido llega solo en las madrugadas.

«Ya nosotros tenemos años, le hablo de 3 a 5 años que nosotros no tenemos agua los fines de semana», indicó Vanessa Hernández Badilla.

En estos días sin agua, prácticamente desde las 5am a 11 pm de la noche, las familias de este sector han tenido que recoger agua en las madrugadas, el único tiempo del día en que cuentan con el recurso.

Los vecinos denuncian que desde el lunes anterior vienen denunciando el problema, pero hasta este jueves se apersonaron al lugar autoridades del AyA.

Según dijeron, llegaron sin respuestas, pues les indicaron que desconocen la razón del faltante.

Otra vecina de la zona, en conversación con este medio, aseguró que ni las cisternas son una solución, pues para muchos es difícil cargar baldes especialmente por condiciones de salud.

«Aquí no podemos estar jalando, hay personas enfermas, por lo menos y tengo un tendón roto, entonces no sé qué vamos a hacer», comentó Lorena Alpízar a AM Prensa.

Ante la falta de respuestas del AyA, los vecinos creen que el problema está en supuestos «desvíos de agua a otras zonas».

Están muy preocupados, pues el líquido es realmente necesario máxime en medio de una pandemia donde el aseo es esencial.

Este medio consultó al AyA sobre la situación que se presenta en esta zona y se está a la espera de la respuesta.