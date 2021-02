Morados se enfrentarán al Philadelphia Union de la MLS

Redacción- Pese al momento que se vive en el equipo, Víctor Cordero asegura que Saprissa es el rival que nadie quiere enfrentar.

Pese al momento que se vive en la escuadra tibaseña, el gerente deportivo del equipo, Víctor Cordero, asegura que el Saprissa es el equipo al que ningún rival quiere enfrentarse.

Por lo cual Cordero sacó cara y dejó en claro que en el sorteo de la Concacaf Liga de Campeones ninguna de las escuadras del bombo contrario quería jugar contra el equipo tibaseño.

Ya que, el gerente considera que la escuadra morada tiene una gran ambición en cada torneo en el que tienen participación y siempre le complica los juegos a sus rivales.

«Hay diferencias, lo sé, pero esas diferencias no pueden opacar el deseo ni la ambición, me pongo en los zapatos del rival, si hay un equipo que los integrantes del otro bombo, no querían, era al Saprissa.

Éramos nosotros, me pongo en los zapatos del Philadelphia Union, deben estar pensando en nosotros.

Vamos a jugar, vamos hacer nuestro mejor esfuerzo, a pensar qué podemos enfrentarlos y competirles, desear la clasificación, tenemos un buen tiempo de no pasar esta etapa», afirmó Cordero a Teletica Radio.

Con dichas declaraciones Cordero pretende ratificar al equipo morado, aunque en las últimas actuaciones no ha logrado destacar y ha quedado eliminado en las primeras rondas.

Las declaraciones no han caído del todo bien en la afición morada, pues aseguran que el momento que atraviesa el equipo no da para presumir ante los demás equipos de la competición.

Los morados se medirán en los octavos de final al Philadelphia Union el 07 de abril en el estadio Ricardo Saprissa, donde buscarán lograr una buena ventaja para cerrar de visita en casa de los estadounidenses.