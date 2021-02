Redacción– Los conocidos actores John Krasinski y Pete Davidson se besan en pleno programa en vivo y mueven redes.

El acto fue durante el show Saturday Night Live y enloquecieron al público al besarse.

LEA TAMBIEN: Cantante Melissa Mora se divorcia de Jonathan Picado

Krasinski subió al escenario para compartir lo honrado que estaba de presentar su programa favorito, pero el director de «A Quiet Place» fue interrumpido por preguntas sobre «The Office» de los miembros de la audiencia.

Krasinski, se vio presionado por los espectadores quienes preguntaban a dónde estaba Pam, su pareja en el programa «The Office».

El comediante Kenan Thompson señaló que el show no estaría completo hasta que Jim (personaje de John en The Office) besara a Pam, para recrear una de las escenas más clásicas de la serie.

Por lo tanto, ya que Pam no estaba en el estudio, alguien tenía que suplirla y realizó el beso en pleno programa.

"I think they really need for someone to be Pam."

—Pete Davidson, moments before scoring a smooch from John Krasinski 😚 #SNLpic.twitter.com/iesXgx1G4P

— Global TV (@GlobalTV) January 31, 2021