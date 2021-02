Ministro Salas ha manifestado su interés por el bienestar animal en conferencias de prensa

Catrix agradece visita de Daniel Salas para crear conciencia

Redacción – El ministro de Salud, Daniel Salas y la odontóloga Vivian Calvo, esposa del jerarca, son doctores de día, pero rescatistas de animales en su tiempo libre o cada que pueden colaborar.

Salas demostró su amor por los animales tras asistir a una campaña de adopción de gatos, organizada por la fundación Catrix, con el fin de transmitir un fuerte mensaje de tenencia responsable de «perritos y gatitos», como él mismo dice.

Si bien el ministro Salas optó, desde un inicio, por una vida personal totalmente privada y alejada del ojo público, en diferentes conferencias de prensa sobre el Covid-19 ha manifestado su interés por los animales.

En el 2020, Salas explicó que las mascotas no representan ningún peligro de transmisión del SARS-CoV-2, por lo que hizo un llamado a no abandonarlos.

Incluso, la familia Salas Calvo tiene varias mascotas adoptadas, según comentó a AMPrensa.com la fundadora de Catrix, la psicóloga Julia Rojas.

La fundadora agregó a este medio que respeta la privacidad de ambos, pero que, a grandes rasgos, puede comentar que han contado con el apoyo de los doctores Daniel Salas y Vivian Calvo porque, además, la ONG es de Curridabat y ellos son vecinos de la zona.

«Cuando ellos rescatan, es algo externo a sus vidas profesionales, en su tiempo libre. Claro, en los últimos años, evidentemente los niveles de responsabilidad de don Daniel (Salas) están en otro nivel, pero ellos son de tomar un perrito, llevárselo y procurar todo el proceso de sanación con un veterinario, buscarle casa, como los rescatistas», contó Rojas.

Daniel Salas y Vivian Calvo en feria de adopción. Cortesía Catrix para AMPrensa.com Julia Rojas, fundadora de Catrix y la odontóloga Vivian Calvo. Cortesía para AM Prensa Julia Rojas, fundadora de Catrix, junto al ministro Daniel Salas. Foto cortesía para AM Prensa

La rescatista explica que la participación del ministro de Salud tiene como objetivo llevar un mensaje de bienestar animal a toda la población, un tema que se manifiesta como un «todo» en la sociedad, donde cada acción cuenta.

Desde castrar un animal, tenderle la mano si requiere ayuda, compartir en redes sociales y hasta adoptar, son parte de esas acciones que una persona

«Las mascotitas son parte de nuestra familia. Son nuestros amigos y tenemos que cuidarlos mucho en todo momento. Es mejor adoptar que comprar. (…) Es mejor también castrar para evitar sobrepoblaciones de gatitos o perritos», dijo Salas en el vídeo publicado por Catrix.

Para la campaña, Catrix tenía 30 gatos listos para irse con su nueva y responsable familia, pero por los requisitos, dichosamente 12 fueron adoptados.

«Los gatitos no se regalan, se pasa por un proceso de selección y se pueden rechazar adoptantes si no cumplen con las características necesarias. La idea es educarlos, no se les dice ‘no’, sino ‘no por esta razón y lo podemos agregar de esta manera y podés llevar un gatito’. La idea no es que el gatito se les escape la primera noche porque las ventanas no eran seguras. Entonces, dado que es un proceso selectivo, se reducen los adoptantes», explicó la rescatista de Catrix.

Rojas detalló que la visita de Daniel Salas tenía como propósito crear conciencia sobre que el tema de bienestar animal «no se aleja del bienestar humano».

Catrix busca que el país mejore sus números en niveles de castración y adopción, así como el bienestar animal en general, lo que es «un reflejo de nuestra sociedad».

Próximamente, Catrix ofrecerá otra feria de adopción. Si usted quiere colaborar, puede permanecer pendiente a su página de Facebook, conociendo los requisitos para adoptar en catrix.org o con donaciones al SINPE Móvil 8992-6914.