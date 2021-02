(Vídeo) Precandidato del PLN: “Me casé como nos casábamos antes, con una mujer”

Redacción- El politólogo Claudio Alpízar, precandido por el Partido Liberación Nacional (PLN) ha causado polémica por un comentario que emitió en una de sus presentaciones.

Alpizar estaba resaltando el papel de la mujer en su vida tras crecer rodeado por ellas y comentó:

“Se lo dice alguien que creció con puras mujeres, no sé si ustedes sabían que yo me críe con mi madre, mi abuela, una tía y una prima. Me casé como nos casábamos antes, con una mujer y tengo dos hijas”

Dicho comentario fue criticado por muchos que piensan que esas palabras son homofóbicas.

Un usuario identificado como Adrián Diaz señaló: “La inseguridad de tener que aclarar algo que a nadie realmente le importa. Solo por demostrar su necesidad de discriminar”.

Otro usuario identificado como Omar Sancho agregó: “jajajaaj, será muy temprano para Que le digan que chao bye, que congoja da verlo”.

“Me casé como nos casábamos antes, con una mujer” – otro homofóbico lanzándose de precandidato por el Partido Liberación Nacional pic.twitter.com/zV3H1qBFyu — Laura Valenciano (@LalisCR) February 1, 2021

Precandidatura anunciada este lunes

Este lunes durante una conferencia de prensa, Alpizar afirmó que desde hace más de un año su movimiento, Esperanza Nacional, ha venido trabajando en un modelo demócrata, renovador y revolucionario.

Alpízar señaló que busca recuperar la credibilidad del PLN, ya que este «fue y debe volver a ser el partido de la clase media de Costa Rica».