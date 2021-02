Redacción – ¿Volverá a La Sele? Marco Ureña goza de mucha regularidad en el fútbol de Australia con la camiseta del Central Coast Mariners de la A-League.

Ureña parece haber encontrado la confianza y minutos que tanto le hicieron falta el año anterior en su paso por el Gwangju FC de Corea del Sur.

A sus 30 años, el atacante nacional se ha convertido en pieza de su equipo en suelo australiano, donde arribó en busca de trascender dentro de la cancha.

El delantero formado en Alajuelense fue titular en la caída por 3-2 de su equipo frente al Adelaide United en la jornada 9 de la temporada.

56' | SUBS: Double change as Michal Janota and @MarcoUrenaCR are replaced by Nizzy and @AlouKuol! #CCMFC #ADLvCCM #WontBackDown

— Central Coast Mariners (@CCMariners) February 19, 2021