Valle realizará las clases de forma presencial y virtual

Redacción – La boxeadora nacional, Yokasta Valle, recuerda la vez que le dio una paliza a un hombre que le dio una nalgada, mientras iba corriendo por la calle.

Ese desagradable episodio vive en la memoria de la costarricense, que busca evitar que más mujeres sufran ese tipo de situaciones incómodas.

Valle es la flamante campeona de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El pasado 30 de enero retuvo su título tras vencer a Sana Hazuki.

Dicho título ha motivado a la pugilista a impartir clases de defensa personal especializado para mujeres, con el fin de no vivan un episodio como el que vivió Valle.

Su intensión con las lecciones presenciales y virtuales que quiere dar, es para fortalecer en la parte mentalmente y físicamente a las mujeres.

La misión principal es evitar que sufran de abusos o cualquier tipo de actos cobardes de parte de un agresor, que generalmente se aprovechan de las más débiles.

Con el fin de contar su historia, Yokasta Valle conversó con AMPrensa.com y reveló que en una ocasión le dio una paliza a un hombre que le dio una nalgada.

«Todas las mujeres sufrimos agresión, yo sufrí agresión en el hecho iba corriendo y me pegaron una nalgada y yo decía que como era posible. Yo enojado seguí al tipo y le pegué una paliza, pero lo que me llamó la atención fue que él no se esperó eso y fijo no era la primera ocasión que hacía eso a un chica.

Se quedó sorprendido y aún así de lo grande que era se sorprendió de que yo le respondiera, lo persiguiera y que le pegara», dijo a AMPrensa.com.

Yokasta reveló que le han escrito mujeres de todas partes del país y del exterior, que desean aprender a como defenderse de la mano de la pugilista tica de 26 años.

Lo que yo quiero con las clases es que las chicas tengan esa seguridad y no solo que quieran pegar, sino que se sientan seguras y si un agresor llega que no sientan intimidadas. No quiero que digan que no son fuertes, no más bien con seguridad vayan hacia adelante y se sepan valorar, eso es lo que quiero.

Las chicas me dicen que quieren entrenar conmigo, así que las haremos en mi gimnasio llamado «Furati» en Santa Ana y las practicas serán en una cancha abierta para que cumplir los protocolos de manera presencial.

También haremos virtuales, porque me han llamado de Guanacaste, Limón, Estados Unidos y gran cantidad de sitios. Dependen de cuántas se inscriban serán la cantidad de clases», dijo Yokasta Valle AMPrensa.com.

La tica cuenta con un récord de 23 victorias y solo dos derrotas, por lo que sin dudas las mujeres que participen de las clases aprenderán de una gran boxeadora.