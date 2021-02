El primer deporte de Yokasta Valle fue el voleibol

Redacción- Yokasta Valle relata como el boxeo la enamoró y le ayudó a superar sus miedos para convertirse en una de las deportistas más reconocidas a nivel mundial.

La «campeona del pueblo» revalidó su titulo mundial de las 105 libras el pasado 30 de enero, pelea donde derrotó a la nipona Sana Hazuki.

Sin embargo, la exitosa boxeadora habló con AMPrensa.com y contó como fue que este deporte la enamoró y la hizo ver de todo lo que era capaz.

Su pasión antes de ponerse los guantes era el voleibol, el cuál le dedicó muchas horas de trabajo, debido que le apasionaba de gran manera pero su competitividad la llevó al boxeo.

Además, contó que nunca pensó en ser pugilista pues consideraba que no era un deporte para mujeres, hasta que lo practicó y percibió un cumulo de emociones inexplicables.

«Yo nunca me vi como boxeadora y no fue algo que me gustó, uno a veces no siente capaz de lo que uno puedo hacer, yo misma decía: boxeo eso no es de mujeres.

Yo hacía voleibol, me gustaba el voleibol lo que no me gustaba era que yo siempre era muy competitiva, yo entrenaba bastantes, yo hacía todo mi esfuerzo y cuando alguna botaba la bola yo decía que cólera, no me gustaba lo grupal.

Y cuando ya me metí al boxeo, bueno mi papá fue el que me llevó, a las dos semanas de que entrené me ponen a pelear yo decía ay no, por qué este deporte, no me gusta. Gano y me gustó sentir esa adrenalina porque usted no sabe la adrenalina que se siente.

Es indescriptible, me encantó, superé mis miedos, yo no pensaba que era buena en esto porque a veces nosotros no sabemos que somos buenos hasta que lo intentamos. Y así empezó algo que no me gustaba para nada se convirtió en mi pasión, mi sueño y que voy a seguir dándolo todo día tras día», afirmó Yokasta a AMPrensa.com.

De esta manera, la campeona costarricense dejó en claro que las personas nunca saben en que son buenas hasta que se deshacen de los miedos.

Por otro lado, la boxeadora quiere dejar en claro que siempre dará lo mejor de sí para seguir sirviendo de ejemplo que los limites no existen cuando se tiene las ganas de romper barreras.