Luego de liberarse consiguió llamar al 9-1-1 para solicitar ayuda

Redacción- Una mujer identificada como Elia Zumbado muestra heridas provocadas por su expareja y denuncia intento de femicidio.

El testimonio fue compartido por la misma víctima en sus redes sociales y ya se ha comenzado a viralizar en redes sociales.

Puesto que la mujer contó su historia por medio de una publicación realizada en su perfil de Facebook.

Donde cuenta que ayer viernes fue agredida y amenazada por su expareja sentimental, al punto que tuvo que defenderse para salvar su vida.

Puesto que el hombre identificado como José Soto la habría intentado ahorcar, ante lo que la mujer respondió apretándole los ojos con todas sus fuerzas.

«El día de ayer José Soto atento contra mi vida en un intento de Femicidio, por favor ayúdenme».

«El es el mi ex, yo no quise volver con él y me dijo que si no era de él no era de nadie».

«Me llevo contra mi voluntad en este auto a matadero del valle y me ahorcaba hasta casi la muerte, apreté sus ojos y toque el volante lo más fuerte que pude hasta que me soltó un poco y pude gritar lo más fuerte que pude hasta que me soltó completamente y pude llamar al 911 y pedir ayuda a mis cercanos», aseguró Zumbado en su perfil de dicha red social.