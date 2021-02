Faerrón está muy cómodo en Alajuelense

Redacción – El joven defensor del León, Fernán Faerrón, está muy contento de pertenecer al Léon: club que ve como el más grande de la región.

A sus 20 años, Fernán ha logrado ganarse el cariño del liguismo, que está fascinado con la calidad y garra del futbolista dentro del terreno de juego.

Esas cualidades le valieron al jugador para renovar con la institución eriza hasta junio del 2025, donde buscará destacar para poder dar el salto al exterior muy pronto.

Su gran papel en la cancha lo premió con el galardón de mejor jugador joven de la pasada Liga Concacaf, que vio al León salir campeón tras vencer 3-2 al Saprissa.

Además, el jugador fue fundamental en la obtención de la copa 30 de Alajuelense, lo que le ha valido para ser considerado uno de los jóvenes con más proyección en el país.

Esa condecoración de Concacaf tiene feliz al defensor, que ve como sus grandes sacrificios empiezan a dar muy buenos frutos, por lo que espera seguir creciendo.

Fernán Faerrón asegura estar contento de pertenecer al mejor club de Centroamérica y afirma que estar orgulloso de su labor con Alajuelense.

«Contento de pertenecer al mejor equipo de Centroamérica. He mejorado demasiado como futbolista y persona, pero en lo personal me siento cómodo y muy respaldado, gracias a Dios las cosas se me han dado en la cancha.

La verdad es que el CAR se lleva todos los méritos, la infraestructura es del más alto nivel y la verdad es que lo hemos aprovechado bastante y vamos creciendo. Ganar la Liga Concacaf fue una alegría enorme y estoy orgulloso de mi trabajo», afirmó Faerrón.

Faerrón está listo para el Clásico 328 de la historia, eso sí, deja claro que no tiene el mismo picante que el de Liga Concacaf, ya que había un trofeo del área de por medio.