Redacción- AC Milan rescata sufrido empate 1-1 en tiempo de reposición ante el Manchester United en Europa League.

El primer juego de los octavos de final de la Europa League entre el Manchester United y el AC Milan tuvo como sede el estadio Old Trafford, que vistió su mejor traje.

Durante el inicio, el juego estuvo controlado por la escuadra italiana, siendo la encargada de llevar el peligro a la portería de los locales y poner las emociones en el compromiso.

El gran planteamiento del Milan en el terreno de juego parecía adelantarlos en el marcador a los once minutos, sin embargo, tras una revisión del VAR los cartones continuaron con el empate a cero en el enfrentamiento.

Con el transcurrir de los minutos el equipo del Manchester United fue tomando mayor protagonismo en el partido, dándole un nuevo aire al partido y mostrando una mejor versión de lo que deseaban en la cancha.

En la recta final de la primera mitad los red devils estuvieron cerca de abrir el marcador, sin embargo, no lograron vencer al guardameta visitante y se fueron al descanso con el 0-0 en el tablero pero con buenas sensaciones de lo hecho en el terreno de juego.

An entertaining and promising first half comes to a close. Let's keep it up! 👊

Finisce un bel primo tempo dei rossoneri. Carichi per la ripresa, ragazzi! 👊#MUFCACM #SempreMilan#UEL pic.twitter.com/7NsVtZauPj

— AC Milan (@acmilan) March 11, 2021