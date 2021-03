De Lemos es uno de los mejores porteros de Guatemala

Redacción – El portero tico, Adrián De Lemos, asegura que muchos le dicen que se parece y que tiene similitudes con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

De Lemos actualmente milita con el campeón de Guatemala, Club Guastatoya, donde ha logrado consolidarse como arquero titular a sus 39 años.

Ese gran nivel del tico lo ha llevado a destacar, ya que es considerado como uno de los mejores porteros del fútbol del país centroamericano.

Pero ese gran desempeño se ha visto acompañado por una situación, que le causa mucha gracia al arquero. Tal y como lo es su parecido con el presidente salvadoreño.

Desde memes hasta comentarios bromistas de parte de sus compañeros, amigos y aficionados, son parte de lo que ha tenido que aguantar Adrián en suelo guatemalteco.

Dicho parecido con Bukele se empezó a notar cuando el portero se dejó crecer el cabello y usaba cola, donde se le podía notar varios rasgos similares al cuscatleco.

Esa situación no molesta en lo absoluto a De Lemos y más bien lo como algo cómico, ya que sus compañeros en el Guastatoya eran lo que más lo bromeaban.

Incluso, muchos aficionados lo vacilaban diciéndole: «Que bueno es ver a Nayib atajándole al Guastatoya«, ese tipo de comentarios le causan risa al tico.

Adrián De Lemos conversó con AMPrensa.com y asegura que ahora ya no lo ven tan parecido a Bukele, debido que ahora cambio su look de pelo largo a las trenzas.

«Cuando me estaba dejando empezar a crecer el pelo tenía que amarrármelo con cola, entonces si tenía mucha similitud con el presidente de El Salvador. Si me comparaban con él y todavía muchos me dicen que me parezco a Nayib Bukele.

Hasta memes habían hecho, memes que decían que bueno el presidente de El Salvador atajándole a Guastatoya y cosas así que me causaban mucha risa. Pero eso fue antes cuando me empecé a dejar el cabello y me hacía una cola. Ahora con trenzas es diferente, pero antes si me comparaban con Nayib», afirmó De Lemos a AMPrensa.com.

Aarón Navarro, volante tico en el Guastatoya, asegura que en el camerino muchos todavía bromean con De Lemos por su notable parecido con el jerarca salvadoreño.

Pese a su edad, Adrián ve lejos su retiro y más bien desea seguir ganando títulos vistiendo los colores del Guastatoya, donde es pieza inamovible en el plantel.