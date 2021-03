Actualmente milita con la escuadra de Barrio México en la segunda división

Redacción- Alfonso Quesada asegura que todavía algunos aficionados del Saprissa lo insultan porque lo recuerdan de su paso por La Liga.

El guardameta de 32 años de edad no esconde sus colores y recuerda con cariño sus años por la institución rojinegra.

Misma en la que logró cosechar cinco títulos de campeón nacional, pese a que en ninguno de estos fue el arquero titular.

Debido a que el dueño del marco erizo era Patrick Pemberton, no obstante durante esos torneo sí vio participación en varias ocasiones.

Puesto que sus reflejos y calidad entre los tres postes le permitían tener el respaldo de los distintos entrenadores, así como de los aficionados.

Sin embargo; su carrea con los rojinegros también se vio afectada por las lesiones, debido a que tuvo que ser sometido a tres operaciones en el hombro, dos en el izquierdo y una en el derecho.

«Es bonito ver el cariño que me tiene el liguismo, pero igual hay gente que tiran que son de la acera del frente. Pero es bonito ver que todavía 5 años de mi salida de La Liga todavía me recuerden de buena forma».

«Eso me sirve de motivación, porque sufrí dos operaciones del hombro izquierdo y una en el derecho, la gente decía que tenía que retirarme, pero seguí fuerte para volver a ganar cosas y estar actualmente con Barrio México».

«Los morados ya no me molestan tanto, pero si hay morados que todavía me insultan por mi pasado en La Liga, me dicen cosas que ahora solo me dan gracia. Cuando estuve en Pérez Zeledón y San Carlos e iba La Cueva siempre me decían de todo».

«Pero por algo lo dicen…..creo que es porque les duele (risas) esto es fútbol y eso es lo bonito y por eso es el mejor deporte», contó Alfonso Quesada a AMPrensa.com.