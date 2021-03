Ruiz vive un gran momento en Alajuelense

Redacción – El veterano volante costarricense, Bryan Ruiz, asegura que estando en la Selección Nacional vera si está a nivel para seguir vistiendo los colores patrios.

La vuelta de Ruiz a Tricolor es prácticamente inminente, gracias a su gran nivel con Alajuelense podría ser tomado en cuenta para los próximos fogueos de la fecha FIFA.

Rónald González ha estado en contacto con el volante de 35 años, que estaría en la lista de elegidos para los duelos ante México y Bosnia y Herzegovina en Europa.

En caso de ser convocado, Bryan podría podría fin a dos años de ausencia en La Sele, donde es capitán y dos veces mundialista, siendo clave en el esquema.

Muchos ticos piden la vuelta del Capi al representativo nacional, ya que no hay otro jugador con sus características, por lo que posible llamado de Ruiz emociona a muchos.

La idea del referente tricolor es tener buen ritmo de juego y así dar su mejor esfuerzo, con el fin de cumplir las expectativas del seleccionador.

Bryan Ruiz habló en conferencia de prensa y dejó claro que esperara a ser tomado en cuenta, si lo está va a valorar si tiene la calidad para continuar en La Sele.

«Es claro que a la hora de estar jugando y jugando bastantes partidos, teniendo ritmo de juego, es muy posible que uno sea tomado en cuenta. Inclusive, Rónald González ya ha hablado conmigo en algún momento.

Entonces si él me convoca ahí estaré dando mi mejor esfuerzo y ya estando en la Selección Nacional pues veremos si estoy a nivel para seguir ahí. La Selección es de rendimiento y me convocan, pero no estoy en un nivel apto seguramente no seguiré siendo convocado, así que es parte de esto.

Yo como jugador y con posibilidades de ser seleccionado, si soy llamado voy a dar mi mejor esfuerzo y en el momento que algún entrenador sienta que no estoy para aportarle, muy tranquilamente me haré a un lado. Tengo dos años de no estar en Selección y si soy tomado en cuenta lo haré de la mejor manera si puedo aportar», dijo Ruiz González.

La figura de Bryan Ruiz es uno de las más representativas en La Sele, ya que contabiliza un total de 124 juegos con la camiseta tricolor y 26 goles.

Sumado a que fue capitán patrio en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. En dichas justas se dio el lujo de anotar en ambas, lo que demuestra su gran clase.