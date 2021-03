Rojinegros atraviesan un gran momento, puesto que sostienen una racha invicta de 19 compromisos

Redacción- Andrés Carevic afirma tener un plantel corto y cree que por ese motivo La Liga sufre en los segundos tiempos.

El técnico manudo justifica la mala versión que ha mostrado su equipo en los últimos dos compromisos del torneo nacional.

Como es el caso del choque frente al Cartaginés el pasado domingo 21 de febrero donde dejaron ir la victoria cerca del pitazo final.

Mientras que el día de ayer sí consiguieron derrotar al Sporting FC por una holgada diferencia de 3-0.

No obstante, dos de esos goles llegaron en la primera mitad, mientras que el tercero definitivo se presentó hasta el minuto 85 del tiempo acumulado.

«Estamos trabajando sobre ese tema, pero también es entendible, tenemos un plantel corto, estamos contentos con lo que tenemos, pero realmente hemos jugado muchísimos partidos, hemos jugado nueve partidos en un mes y claro que hay un desgaste importante en los jugadores, poco tiempo de preparación después del campeonato, prácticamente no tuvimos pretemporada, entrenamos una semana y arrancó el campeonato».

«Siempre que arranca un campeonato con muchísimas fechas uno hace un gran desgaste y seguramente viene esa parte de que al no tener un plantel tan amplio, pero creo que al final de cuentas hemos respondido bien, también los rivales juegan, los rivales corren, los rivales son intensos, yo creo que en algunas ocasiones, no siempre porque también hemos tenido muy buenos segundos tiempos, a lo mejor el partido de ahora contra Cartago y hoy tuvimos un poco de altibajos, pero creo que eso no pasa por la parte física, si no por el control de juego, entonces sí lo hemos hablado y trataremos de mantener la regularidad lo que es todo el partido», apuntó el entrenador argentino.

Pese a esta falencia que identifica el mismo Carevic, los erizos tienen un sensacional racha de 19 partidos seguidos sin perder.

Misma que se remonta desde noviembre del año pasado, cuando cayeron por última vez ante San Carlos en territorio norteño por marcador de 1-0.