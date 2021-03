Redacción. El diputado liberacionista, Carlos Ricardo Benavides, aseguró que se opone a excluir los salarios de las universidades de la regla general en el proyecto de ley de empleo público y que puedan seguir autoaprobándose pluses salariales.

«No puedo apoyar, de ninguna manera, una moción que introduzca una condición excepcional para que las universidades a través de normativa complementaria emitida por sus propios órganos de autogobierno aprueben aumentos y condiciones salariales más ventajosas.

«Aunque sé que algunos diputados la aprobaron de buena fe, la realidad es que está redactada para desarmar el salario global y buscar un régimen de privilegio. Eso es inaceptable y debe corregirse en el plenario», destacó.

Para el congresista, las universidades deben tener la potestad de brindar apoyo técnico al Servicio Civil para que considere sus condiciones específicas y se retribuya adecuadamente la especialización académica.

«Esto no debe aprovecharse repetir errores del pasado y permitir los abusos que nuestras finanzas no pueden seguir alimentando. Costa Rica solo podrá tener estabilidad y progreso económicos si cerramos ya los portillos que han permitido el abuso de los recursos que son de todos y todas las costarricenses. Recursos que deben usarse para mejorar la vida de toda la gente y no para pagar privilegios a unos pocos», destacó.