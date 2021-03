Variantes fueron detectadas en enero 2021

Redacción – El ministro de Salud, Daniel Salas, hace un llamado a la población para que extreme las medidas de seguridad para evitar contagiarse de Covid-19, pues hay variantes que son más infecciosas y ya están en el país.

Salas destaca que ya se han registrado varios casos con la variante del Reino Unido y la de Sudáfrica en el país, las cuales pueden ser más perjudiciales y contagiar a más personas.

«El margen de las medidas que tomamos en Semana Santa (en el 2020), ya no lo tenemos. (…) El hecho de que no se puedan tomar medidas más rigurosas, no significa que tengamos que relajarnos en nuestras conductas», indicó Salas.

El pasado 23 de febrero de 2021, el Ministerio de Salud informó que Inciensa identificó estas mutaciones en el país.

La variante europea B.1.1.7 se detectó de primero en una paciente costarricense de 35 años, quien inició síntomas el 27 de enero de 2021 y ya se encuentra recuperada, sin haber requerido hospitalización.

De la B.1.351, originaria de Sudáfrica, se detectó en un paciente extranjero de 65 años. Él presentó síntomas el 31 de enero de 2021 y estuvo hospitalizado en un centro médico. El paciente forma parte del grupo de 20 turistas franceses que resultaron positivos por Covid-19 y que ingresaron al país el pasado 16 de enero.

Sobre la del Reino Unido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que existe un aumento en la transmisibilidad. Los datos con respecto a severidad son variados, algunos estudios epidemiológicos sugieren una presentación clínica más grave.

Estas variantes provocan cambios en la proteína S del virus, específicamente en el dominio de unión al receptor celular (RBD), el cual es una región relevante para la interacción del virus con su hospedador.

«Estos cambios deben vigilarse detalladamente porque afectan regiones de importancia biológica para el virus y los procesos de infección así como la respuesta inmune», explicó el coordinador del Laboratorio de Genómica de Inciensa, Francisco Duarte.

Aunado a lo anterior, Salas pide mantener la burbuja, utilizar la mascarilla y lavarse constantemente las manos, en especial quienes se tomen vacaciones durante la Semana Santa.