Si son positivos asintomáticos, se corre el riesgo de que los internos contagien a pacientes sanos

Estudiantes en internado deben atender pacientes

Redacción – La vacuna para estudiantes de medicina y de otras áreas, quienes atienden pacientes en centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se mantiene hasta el grupo 5 de prioridad pese a solicitudes de universidades.

Los universitarios de estas carreras de salud deben cumplir con un internado para poder obtener su título, pues en los hospitales es donde finalizarán su formación.

Aunque atienden pacientes al igual que los profesionales en salud, no serán vacunados todavía.

La directora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR), Lizbeth Salazar, comentó a AM Prensa que agradecen la posibilidad de que los estudiantes puedan continuar sus estudios, pero también han enviado solicitudes al Ministerio de Salud sobre el tema en cuestión.

«Es importantísimo que puedan continuar con su formación, pero la situación es que ellos están apoyando la parte asistencial de pacientes en hospitales, aunque no van donde están pacientes Covid-19. Ellos no son un grupo de priorización para la vacunación, pero es preocupante. Se lo hemos hecho ver al señor rector de la UCR y al ministro de Salud, en el sentido de que deberían contemplarse entre los primeros grupos prioritarios. Hemos mandado cartas al respecto y nos han hecho ver que no son grupos de prioridad», resaltó Salazar.

En respuesta a este medio de comunicación, la cartera de salud indicó que «los estudiantes de ciencias de la salud continúan en el grupo 5. CCSS y Universidades deben velar por el cumplimiento de los protocolos para la protección de esta población».

El rector de la Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed), Pablo Guzmán, celebra la reincorporación de los médicos en formación a los centros de salud; sin embargo, pide que se analice la posibilidad de vacunar pronto a los estudiantes.

«Es importante solicitarle a la Caja que piense en que los internos universitarios deben tener la vacuna contra el Covid-19, ya que van a atender pacientes. Inclusive, el personal de salud se está cubriendo con la vacunación, y me parece excelente, pero ellos (los estudiantes) van a tener contacto con pacientes. Ojalá la Caja los vacune, no es un grupo insignificativo, pero sí es muy importante para mantener el enfoque epidemiológico de prevención», indicó Guzmán a AMPrensa.com.

Posición de internos y médicos

Una médico del Hospital Max Peralta afirma que la medida es irresponsable, pues también representan un riesgo al atender pacientes sanos si los estudiantes están contagiados.

«Van a obligar a todo personal a vacunarse, pero a los pobres internos no, siendo ellos un foco contaminación para los pacientes. Ellos hacen práctica, están contacto con pacientes. Asisten en cirugías y partos, de todo. Es demasiado irresponsable que ingresen y no sean vacunados», indicó la especialista que solicitó identidad protegida.

Agregó que, si uno de los internos sale positivo, todos los pacientes y el personal que estuvo en contacto, deben ser aislados.

Por su parte, una alumna de medicina que realiza su internado en una clínica del país, destaca que ella y sus compañeros realizan la práctica porque es un requisito para poder graduarse, pero les preocupa adquirir el virus y contagiar a sus familiares o a los mismos pacientes.

Y mientras llega la vacuna a este grupo, ¿cuál es el «plan A»?

La directora Salazar afirma que han enviado otras cartas al Ministerio de Salud; sin embargo, no han tenido respuesta afirmativa.

Por ello, comenta que han instruido a los médicos en formación para que cumplan con estrictos protocolos sanitarios para evitar, en la mayor medida posible, más contagios, pensando también en que pueden ser transmisores del virus ante sus familiares.

Cada estudiante debe llevar y portar su Equipo de Protección Personal (EPP) en todo momento, así como cumplir con el lavado constante de manos y mantener distanciamiento social.

«Hay pacientes asintomáticos que los estudiantes podrían atender en cualquier momento, entonces tienen que tomar las medidas, siempre», agregó Salazar.

Además, explica que los estudiantes están en su último año de carrera de Medicina, por lo que tienen conocimiento acerca del comportamiento del virus y de las medidas a seguir.

Avance en la campaña de inmunización

Costa Rica apenas se encuentra en la inmunización del grupo 2, pero no han llegado ni a la mitad de población mayor de 58 años vacunada.

Hasta el 12 de marzo se habían aplicado primeras dosis a 106.680 adultos mayores y faltan 145 mil adultos mayores, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) al 2021 y de la CCSS.

Además, se mantiene la pausa de aplicación de nuevas dosis para el grupo dos, por lo que el inicio de la inmunización para el grupo 5 no está cerca.

Por otro lado, la inmunización del grupo 1 (trabajadores de la salud, policías, bomberos, cruzrojistas y otros) continúa y ya lleva tres meses. Este es el único grupo en el que actualmente continúan aplicando primeras dosis, es decir, a nuevos pacientes.