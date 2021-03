República Dominicana será el último rival de la Tricolor

Redacción – El timonel de la Sele Sub-23, Douglas Sequeira, dice que tampoco es un ladrón o un maleante para esconderse tras el fracaso patrio en el Preolímpico del área.

Sequeira afirma estar muy dolido haber quedado sin chances para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, los cuáles tendrán que ver por televisión.

Costa Rica no clasifica a unas olimpiadas a nivel de fútbol desde Atenas 2004, por lo que haber quedado eliminados otra vez han ocasionado un mar de críticas para Douglas.

La afición costarricense señala a Sequeira del papelón de la Tricolor, que perdió 0-1 ante Estados Unidos y 3-0 ante México, provocando un nuevo sismo en el fútbol nacional.

Ante ello, Douglas asume la responsabilidad de lo sucedido, ya que reconoce que tenían una gran generación, pero los resultados simplemente no los acompañaron.

Eso sí, el estratega deja claro que no es un ladrón o maleante para esconderse tras lo sucedido en el torneo que se realiza en Guadalajara, México.

Douglas Sequeira habló en conferencia de prensa y asegura que tiene su futuro como timonel muy claro, por lo que dice que lo sucedido con la Sub-23 lo hará crecer.

«Sobre mi crecimiento personal creo que en el fútbol, la línea de ganar y perder es muy corta, por lo que no va ser la primera oportunidad que me va suceder, yo tengo el futuro bien claro, esto es de crecimiento y capacitarse todos los días, estar atento a lo que va sucediendo a nivel internacional.

Yo no voy a cambiar esa idea o esa consciencia de estar capacitándome y estar pendiente, todos los días doy gracias a Dios en el lugar que estoy, soy profesional y a mi nadie me ha regalado nada. Tampoco soy un ladrón o un maleante para esconderme, yo he trabajado muy profesionalmente y el grupo que escogí lo ha hecho.

Hemos hecho un trabajo espectacular, al final el resultado no se dio, nos duele y soy el primero que sé la responsabilidad que tengo, voy a seguir trabajando y me siento una persona de mucha capacidad», afirmó Sequeira.

La Sele cerrará su participación en el torneo regional este próximo miércoles 24 de marzo ante República Dominicana a las 5:00 pm, dicho no tiene mayor trascendencia.