Álvarez asegura que el liguismo no fue ingrato con él

Redacción – El volante nacional, Fredy Álvarez, asegura que no le guarda rencor a La Liga ni a su gran afición, tras todo lo sucedido en su paso por el club rojinegro.

Álvarez vistió los colores del Equipo de su Gente desde enero del 2018 hasta mayo del 2019, donde disputó un total de 31 juegos y anotó un total de dos goles.

Ese tiempo con la escuadra rojinegra no fue nada fácil para el mediocampista, que tan solo al llegar al León tuvo que batallar contra una pubalgia que lo atormentó.

Por causa de la lesión, Álvarez afirma que tuvo problemas con Alfredo Gómez, médico erizo, que dio recomendaciones al técnico de aquel momento, Nicolás Dos Santos.

Con el estratega charrúa tuvo poca regularidad por causa la dolencia, que le imposibilitó gozar de la regularidad que esperaba, por lo que siguió trabajando fuerte.

Cuando Dos Santos deja las riendas de Alajuelense y llega el Flaco Arnáez, el volante mostró un nivel irregular, pese a ello gozó de minutos en la institución.

Arnáez le tomó confianza al mediocampista, que en la semifinales del Apertura 2018 se vistió de villano para el León, tras fallar un penal que los eliminó en la serie.

Ese episodio desgastó de gran manera al volante, que pese a ello siguió en el León y cuando llegó Hernán Torres al banquillo erizo fue una luz de esperanza.

Con el timonel colombiano, Freddy tuvo mucha constancia en el cuadro titular erizo y eso le ayudó al oriundo de Playa Brasilito, Guanacaste a retomar confianza.

Lea también: Aarón Suárez se llena de confianza para buscar destacar con el León a sus 18 años

Pese a ello, siempre terminó saliendo de la institución. Su adiós del León fue la ocasión que también se marcharon Porfirio López, José Luis Cordero y Daniel Villegas.

Tras todo sucedido con el León, el volante vistió los colores de Herediano y Jicaral. Actualmente, milita en el Shkupi FK de la primera división de Macedonia.

Freddy Álvarez conversó con AMPrensa.com y asegura que entendió su salida del León, ya que tenían varios años sin ser campeones, por lo que la presión era mucha.

«La afición de La Liga no fue ingrata conmigo, pero cuando llegue si tuve problemas y primero que todo llegue lesionado, tuve pubalgia cuando llegue de Perú y después de ahí tuve unos problemas con el doctor. Después le dio recomendaciones a Nicolás Dos Santos.

Esos seis meses para mí fueron difíciles, después el penal que falle eso me desgastó un poco mentalmente, después de ahí tuve regularidad con Hernán Torres y después la directiva decidió que no siguiera por el equipo, obviamente era entendible por la situación que estaba pasando el equipo que tenía bastante tiempo sin ser campeón.

Yo siempre lo entendí, obviamente la afición si exigía bastante y me imagino que ahora como el equipo quedó campeón me imagino que es un poco diferente. Pese a lo sucedido, Yo no le guardo rencor a Alajuelense ni a su gran afición», dijo Álvarez a AMPrensa.com.

El volante nacional vive un gran momento en el fútbol europeo, donde espera mantenerse mucho tiempo más para poder dar el salto a una liga importante.