Mora no se arrepiente de haber rechazado al León

Redacción – El lateral derecho nacional, Heiner Mora, recuerda la vez que rechazó una oferta de La Liga para jugar con su amado equipo en el país: Deportivo Saprissa.

Mora es muy recordado por su pasado en el Monstruo, donde sobresalió en dos diferentes etapas, donde logró ganarse el cariño del saprissismo.

Su primer período en la casa tibaseña fue en el 2011, donde gracias a su buen nivel dio el salto al Honefoss BK de Noruega. En dicho club europeo estuvo un año.

Tras ese paso por el viejo continente volvió al país para jugar con Belén FC, donde brilló con gran papel, lo que provocó que Alajuelense tentara al «Titi».

La Liga se mantuvo en comunicación constante con Mora en aquel momento e incluso ya tenían un precontrato firmado para vestirse con los colores del León.

Saprissa no tardó en darse cuenta del mismo y empezó a contactar al futbolista, que recibió una mejor oferta de parte del cuadro de San Juan de Tibás.

Esa oferta y las condiciones morada sedujeron a Heiner, que no puede ocultar que es saprissista de corazón, por lo que también influyó para terminar rechazando al León.

Además, el conocer el camerino también fue fundamental para que se vistiera de morado nuevamente y así dar inicio a su segunda etapa con el cuadro tibaseño.

Tras varios años de esa decisión, Heiner la considera como de las mejores en su carrera, ya que ganó 5 títulos con Saprissa, mientras que La liga vivió su peor sequía.

Heiner Mora conversó con AMPrensa.com y contó la vez que estuvo a nada de llegar al Equipo de su Gente, pero su corazón morado terminó pesando más.

«Liga Deportiva Alajuelense tuvo comunicación conmigo cuando regrese de Noruega y empecé a jugar con Belén FC, en ese entonces me fue bien y ya tenía todo avanzado con La Liga, teníamos casi que un precontrato y en ese momento en Saprissa se dieron cuenta, que La Liga anda merodeando y anda calentándome la oreja.

Entonces ahí me llamaron y me mejoraron la oferta y obviamente por haber yo estado en Saprissa, yo sabía como era el camerino y el famoso que yo soy morado, entonces me incliné por Saprissa y terminó rechazando a La Liga, a quién le agradezco por haberse interesado por mí en esa oportunidad.

Si se hubiera concretado lo de La Liga, lo hubiese hecho de buena forma. Después llegue a un acuerdo con Saprissa y fue donde decidí ya tomar la decisión de irme para Saprissa y ahí donde vinieron todos los campeonatos seguidos. Yo ya sabía lo que era el Monstruo y tomé la decisión en conjunto con mi familia.

Al día de hoy la considero como una de las mejores decisiones que he tomado, porque fue donde se vinieron los campeonatos y fue donde La Liga empezó la racha no tan positiva sin títulos», dijo Heiner Mora a AMPrensa.com.

Mora es puesto por muchos saprissistas entre los mejores laterales derechos en los últimos años en la institución, gracias a su calidad, liderazgo y garra en la cancha.