Hermanas adultas mayores fueron juntas a aplicarse la vacuna contra el virus

Doña Beliza y Lidieth Monge llegaron puntuales para recibir primera dosis.

Redacción-La vida de dos hermanas tibaceñas ha estado llena de coincidencias y momentos claves dice doña Lidieth Monge Ruiz de 82 años y vecina de Cuatro Reinas.

Ella y su hermana Beliza Monge Ruiz de 88 años comparten casi el mismo número de cedula, visten con colores parecidos y su número de cédula solo cambia en el último digito, es decir, ambas tienen los primeros 8 numerales iguales solo que una termina en 031 y la otra en 032.

Después de ocho décadas de haberlas inscrito como ciudadanas costarricenses vivieron un momento trascendental para ellas que tiene un gran significado: las vacunaron en la misma área de salud y al mismo tiempo.

“Estamos muy contentas; hemos esperado muy ansiosas este momento y la hora llegó. Para nosotras es muy importante porque creemos en la vacuna y valoramos la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que, por cierto, es como nuestra hermana menor porque Beliza tiene 88 años, yo 82 y la Caja 80” contó doña Lidieth Monge.

Estas hermanas llegaron más que puntuales al área de salud Tibás – Uruca- Merced para recibir la primera dosis contra covid-19.

«Madrugamos para no sufrir ningún atraso, nos citaron a las 8:00 de la mañana, pero a las 7:40 a.m. ya estábamos presentándonos ante el personal de salud para que nos vacunaran y a las 8:12 a.m. teníamos las mangas arrolladas para recibir la vacuna de la esperanza” comentó la tibaceña.

El área de Salud Tibás – Uruca – Merced tiene identificadas 10145 personas mayores de 58 años que son las que están en el segundo grupo de vacunación en Costa Rica.

Dicha área de salud también inició con el programa de visita domiciliar para vacunar pacientes encamados o que su condición no le favorezca para llegar hasta el establecimiento de salud.